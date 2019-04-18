ФОТО: Лужа на Перевалке стала пристанищем для уток

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Жители Петрозаводска запечатлели лужу, которая стала пристанищем для уток.
"Огромная лужа на улице Мичуринской в районе частных домов №№54 и 56, - пишет горожанка в паблике "Подслушано в Петрозаводске", - ни обойти ни объехать! Уже утки плавают. Дорога в ужасном состоянии. Тротуара нет. Каждый день наблюдаю, как детям, мамочкам с колясками, пожилым людям приходится пробираться по этой улице между лужами и припаркованными машинами (часто стоят магнитовские фуры). Звонила в МКУ "Служба заказчика", ответили, что сделать ничего не могут".
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