ФОТО: Мастера начали готовиться к "Гиперборее" на набережной Петрозаводска

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Команды скульпторов с 12 февраля начнут создавать композиции из снега и льда на Онежской набережной в рамках зимнего фестиваля "Гиперборея".
Ледяные глыбы для мастеров, как и в прежние годы, завезли с Ключевского карьера. Также для участников подготовили снежные кубы. Творческий замысел им помогут воплотить топор, пила, стамеска и другие инструменты.
В этом году на конкурс были отобраны 30 команд из Финляндии, Республики Беларусь, Карелии, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Московской и Вологодской областей, Краснодарского и Пермского края.
За работой скульпторов можно будет наблюдать с 12 февраля.
Готовые произведения они представят на суд зрителей в субботу, 16 февраля.
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