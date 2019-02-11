ФОТО: Мастера начали готовиться к "Гиперборее" на набережной Петрозаводска

Команды скульпторов с 12 февраля начнут создавать композиции из снега и льда на Онежской набережной в рамках зимнего фестиваля "Гиперборея".

Ледяные глыбы для мастеров, как и в прежние годы, завезли с Ключевского карьера. Также для участников подготовили снежные кубы. Творческий замысел им помогут воплотить топор, пила, стамеска и другие инструменты.

В этом году на конкурс были отобраны 30 команд из Финляндии, Республики Беларусь, Карелии, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Московской и Вологодской областей, Краснодарского и Пермского края.

За работой скульпторов можно будет наблюдать с 12 февраля.

Готовые произведения они представят на суд зрителей в субботу, 16 февраля.