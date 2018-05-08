ФОТО: Минобороны опубликовало уникальные документы о прообразах героев военных фильмов

Обнародованные материалы рассказывают о мужестве и героизме защитников Родины, которым посвящены шедевры отечественного кинематографа.

В списке кинолент: "В небе "ночные ведьмы", "Экипаж машины боевой", "Батальоны просят огня", "Аты-баты, шли солдаты", "Командир счастливой "Щуки", отмечает РИА Новости.

Драма Евгении Жигуленко "В небе "ночные ведьмы" повествует об участии женщин-летчиц в Великой Отечественной войне. Режиссер во время войны командовала звеном ночных бомбардировщиков, была награждена звездой Героя Советского Союза. На ее счету 773 боевых вылета.

В картине она рассказала о подругах-летчицах, с которыми ей пришлось делить все тяготы и невзгоды боев. Молодые девушки наводили ужас на фашистов и получили от них прозвище "ночные ведьмы".

С самых первых дней формирования полка его командиром была Евдокия Бершанская. В фильме ее роль исполнила Валерия Заклунная.

Среди опубликованных Минобороны документов — наградные листы о присвоении Жигуленко и другим летчицам полка звания Героя Советского Союза, фотографии, формуляр о боевой подготовке личного состава, пишет информагентство.



Минобороны России/ Майор Бершанская Евдокия Давыдовна

В основу сюжета драмы о битве на Курской дуге "Экипаж машины боевой" легли события из жизни сценариста фильма Александра Милюкова. Он был непосредственным участником этих боев.

Двадцатая гвардейская танковая бригада, в составе которой воевал Милюков, в июле 1943 года обороняла направление на Прохоровку, где произошло крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны. В этом же году гвардии старшину Милюкова представили к медали "За отвагу".

Начав боевой путь с Брянского фронта, он дошел до Берлина, был трижды ранен.

Минобороны представило выдержки из газет, приказов, отчеты о боях бригады на протяжении июля-сентября 1943 года. Изучая эти страницы, можно представить, в каких условиях пришлось сражаться нашим танкистам, отметили в ведомстве.



фото: Минобороны России/ Лейтенант Милюков Александр Иванович

Фильм "Аты-баты, шли солдаты" вышел на экраны в 1976 году. В основе сюжета — реальные события марта 1943-го, когда взвод лейтенанта Петра Широнина несколько суток отражал атаки фашистов у села Тарановка Змиевского района Харьковской области.

У противника были танки и самоходные пушки, у советских солдат — лишь 45-миллиметровое орудие. Впервые широнинцы столкнулись с противником 2 марта — то сражение длилось три часа. Советские бойцы подбили шесть танков и семь бронемашин немцев.

В живых из всего взвода остались лишь четверо, 21 человек погиб. Всех бойцов представили к званию Героя Советского Союза.

Военное ведомство опубликовало список погибших, наградной лист, оперативные сводки и статью из красноармейской газеты о подвиге героев.