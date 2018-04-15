ФОТО: Мирошник проверила, как убираются дворы Петрозаводска

Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник поручила усилить контроль за управляющими организациями, которые не привели дворы в порядок, сообщает администрация.

"Ирина Мирошник совместно со специалистами управления жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства администрации Петрозаводска провела обследование территорий Зареки и Голиковки. В ходе проверки придомовых территорий были зафиксированы значительные загрязнения земельных участков, сформированных для эксплуатации многоквартирных домов", - говорится в сообщении.

В частности, на зданиях, расположенных на пр. А.Невского, обнаружены загрязнения фасадов в виде граффити и надписей, также на фасадах наклеены бумажные объявления, у объектов общественного назначения отсутствуют урны.

Мирошник поручила муниципальным инспекторам усилить работу по подготовке предписаний об устранении нарушений в адрес тех управляющих компаний, которые не привели дворовые территории в порядок.

Мэр также обратила внимание на факт производства земляных работ на территории общего пользования. Специалистам дано поручение по их окончании провести проверку восстановления благоустройства территории производителями работ.