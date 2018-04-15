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Новости. Общество
11:44, 15 Апреля 2018

ФОТО: Мирошник проверила, как убираются дворы Петрозаводска

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Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник поручила усилить контроль за управляющими организациями, которые не привели дворы в порядок, сообщает администрация.

"Ирина Мирошник совместно со специалистами управления жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства администрации Петрозаводска провела обследование территорий Зареки и Голиковки. В ходе проверки придомовых территорий были зафиксированы значительные загрязнения земельных участков, сформированных для эксплуатации многоквартирных домов", - говорится в сообщении.

В частности, на зданиях, расположенных на пр. А.Невского, обнаружены загрязнения фасадов в виде граффити и надписей, также на фасадах наклеены бумажные объявления, у объектов общественного назначения отсутствуют урны.

Мирошник поручила муниципальным инспекторам усилить работу по подготовке предписаний об устранении нарушений в адрес тех управляющих компаний, которые не привели дворовые территории в порядок.

Мэр также обратила внимание на факт производства земляных работ на территории общего пользования. Специалистам дано поручение по их окончании провести проверку восстановления благоустройства территории производителями работ.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
2018-04-15 13:33:34
какие к херам дворы???!!!! какие нахер пылесосы???!! заедь на древлянку мэрша, центральне в микрорайоне улицы в 5-см слое песка, асфальта вообще нигде нет! чо, совсем неадекватная что ли??? я такого весеннего свинарника в городе вообще не припоминаю! ходит, смотрит, замечания делает... блин, совсем охренела! правильно сказали: не можешь организовать своих подчиненных - иди бери метлу и мети сама!!!! злости на этих псевдоситиманагеров не хватает!
pupsik
2018-04-15 12:47:25
Чего предписания давать? Из года в год одно и то же. Есть нарушения - штрафуйте
Чокнутый
2018-04-15 12:40:51
Чего ходить,бери метлу и мети ,раз сама организовать ничего не можешь!?
Гость
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