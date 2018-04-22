ФОТО: Мирошник вышла на субботник, несмотря на холод и туман

Несмотря на плохую погоду, накануне несколько десятков горожан вышли на субботник на Кукковке, с ними вместе – глава Петрозаводска Ирина Мирошник.

Экологическая акция состоялась в субботу, 21 апреля в парке у скульптуры "Кукковский петух", сообщается на сайте мэрии. На субботник пришли несколько десятков горожан, их поддержала глава Петрозаводска Ирина Мирошник.

Помимо уборки смета и крупного мусора, была произведена формовка деревьев и санитарная обрезка кустов.

"Я считаю необходимым поддержать жителей Петрозаводска, которые ответственно относятся к городу и принимают участие в экологических акциях даже в такую погоду", - сказала Ирина Мирошник.

Мусор вывезут сотрудники МУП "Автоспецтранс", а срезанные ветки - "Карелстройуправления".