ФОТО: Мирошник взяла в руки лопату и посадила дерево

Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник приняла участие в первой в этом году акции по озеленению города.

Ирина Мирошник приняла участие в посадке деревьев на аллее у парка Железнодорожников, информирует сообщество "Администрация Петрозаводского городского округа" в социальной сети "Вконтакте".

Как сообщают в мэрии, в рамках продолжающейся многолетней программы "Петрозаводску – 100 тысяч деревьев" были высажены 30 маленьких берез и кленов.

"Мы намерены активизировать темпы работ по озеленению по сравнению с прошлым годом. Администрация получила много предложений от коммерческих организаций о готовности стать участниками наших экологических мероприятий: приобрести посадочный материал и заново оформить существующие аллеи и места отдыха горожан либо создать новые. Уверена, что совместными усилиями нам удастся ускорить выполнение программы "Петрозаводску – 100 000 деревьев", - отметила глава города Ирина Мирошник.

В акции, организованной мэрией города, приняли участие представители 14-й школы, железнодорожной больницы, сотрудники Пенсионного фонда, петрозаводского Дома бокса, локомотивного депо, железнодорожники, участники Баренц-фестиваля экологических фильмов, представители Петросовета и активисты-общественники.

Следующая высадка деревьев пройдет пятого мая в районе улицы Петрова, а на восьмое мая намечено экологическое мероприятие в Приозерном парке на улице Варкауса, где будут высажены более 100 деревьев, сообщают в мэрии Петрозаводска.