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Новости. Общество
09:30, 02 Мая 2018

ФОТО: Мирошник взяла в руки лопату и посадила дерево

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Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник приняла участие в первой в этом году акции по озеленению города.

 

Ирина Мирошник приняла участие в посадке деревьев на аллее у парка Железнодорожников, информирует сообщество "Администрация Петрозаводского городского округа" в социальной сети "Вконтакте".

Как сообщают в мэрии, в рамках продолжающейся многолетней программы "Петрозаводску – 100 тысяч деревьев" были высажены 30 маленьких берез и кленов.

"Мы намерены активизировать темпы работ по озеленению по сравнению с прошлым годом. Администрация получила много предложений от коммерческих организаций о готовности стать участниками наших экологических мероприятий: приобрести посадочный материал и заново оформить существующие аллеи и места отдыха горожан либо создать новые. Уверена, что совместными усилиями нам удастся ускорить выполнение программы "Петрозаводску – 100 000 деревьев", - отметила глава города Ирина Мирошник.

В акции, организованной мэрией города, приняли участие представители 14-й школы, железнодорожной больницы, сотрудники Пенсионного фонда, петрозаводского Дома бокса, локомотивного депо, железнодорожники, участники Баренц-фестиваля экологических фильмов, представители Петросовета и активисты-общественники.

Следующая высадка деревьев пройдет пятого мая в районе улицы Петрова, а на восьмое мая намечено экологическое мероприятие в Приозерном парке на улице Варкауса, где будут высажены более 100 деревьев, сообщают в мэрии Петрозаводска.

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Комментарии

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gaudealis
2018-05-02 11:48:43
"Из г**на конфетки не сделаешь".
Не сделать "конфетку" из репутации, отдающей душком нечистот... Не помогут тут никакие фотосессии с лопатой.
однозначно
2018-05-02 11:42:08
Гена взял в руки бензопилу и спилил все трухлявые тополя. Артурчик приехал на харвестере и вручил всем медали. Левин провел субботник на пляже в Маткачах возле своей дачи.
goo
2018-05-02 10:59:22
Ходят слухи, что перед инаугурацией, глав регионов просили снизить медийную активность. Ирина, проявите жалость к руководству Карелии, хватит фоткаться с граблями и лопатой в одиночку!
Гость
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