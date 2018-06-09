ФОТО: Молодую учительницу уволили за снимки в купальнике

В Омске молодую учительницу уволили из школы после распространения в Интернете ее фотографий в купальнике.

Учительница пожаловалась на увольнение местному изданию НГС.Омск. Виктория Попова сообщила, что в свободное от основной работы время проходила обучение в модельной школе и фотографировалась в купальнике для рекламы магазина одежды. Свои фото в соцсетях она не выкладывала, однако их опубликовала модельная школа.

"Учитель истории Виктория Попова своим поведением — распространением в интернете фотографий фривольного содержания в целях продвижения некоего коммерческого проекта — нанесла урон имиджу школы, а самое главное, высокому званию педагогического работника. Осознав данный факт, педагог написала заявление по собственному желанию", — сообщили в мэрии.

В горадминистрации пояснили, что в школе №7 создан кодекс профессиональной этики педагогов, который "служит основой для формирования должной морали, этических норм; сохранения в общественном сознании уважительного отношения к педагогической деятельности, имиджу педагогического работника". В мэрии отметили, что этот документ согласован, в том числе, с представителями родительской общественности, пишет РИА Новости.