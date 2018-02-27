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Новости. В регионах
17:40, 27 Февраля 2018

В России школьники начали делать чипсы из карася


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Школьники из поселка Второй Хомустах Намского улуса Якутии приступили к производству чипсов из карася, проект был разработан на базе школьного бизнес-инкубатора.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сайт министерства сельского хозяйства и продовольственной политики республики Саха (Якутия).

"Чипсы изготавливаются из якутского карася. Проект разработан на базе школьного бизнес-инкубатора. Школьники из Второго Хомустаха сначала победили в районном этапе конкурса "Начинающий фермер", а на региональном этапе интеллектуальной игры они успешно презентовали свою продукцию", — говорится в сообщении.

Отмечается, что карасевые чипсы выпускаются в форме маленьких батончиков. Кроме вареной рыбы, в продукт добавляют соль и лук. По словам производителей, чипсы богаты фосфором, хромом, жирными кислотами, цинком.

Сбывать продукцию ученики планируют через школьную столовую и местные магазины. Если объем реализации в год составит 7,5 тысячи штук, то выручка составит 300 тысяч рублей.

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Комментарии

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Прохор
2018-02-27 19:14:21
Главное ,чтобы в ближайшие 6 лет не пришлось кашу из топора варить.....
Доктор Лень
2018-02-27 18:01:52
"..цинком..." циник, Дружище Мизантропный, как Вам энти "чипсы карасёвые", хе-хе-хе?
Гость
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