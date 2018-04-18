ВИДЕО: В Башкирии школьник напал с ножом на людей и поджег класс, есть пострадавшие

Четыре человека пострадали при нападении подростка на школу в Башкирии. По данным Следственного комитета, один из учеников напал с ножом на других детей и преподавателя и пытался поджечь здание.

Четыре человека пострадали в результате нападения в школе в Стерлитамаке, сообщила пресс-секретарь Минздрава Башкирии Светлана Кускарбекова.

"По нашей информации, четверо пострадавших доставлены в больницу города Стерлитамака, из них трое — дети. Состояние всех оценивается как средней тяжести, характер травм уточняется", — рассказала она агентству ТАСС.

Следственный комитет направил следственную группу на место происшествия, говорится в сообщении ведомства в официальном канале в Tamtam.

"На месте происшествия в школе Стерлитамака работает следственная группа регионального СКР. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — говорится в сообщении ведомства, которое цитирует РБК.

В Следственном комитете уточнили, что с собой у подростка был нож. С ним он напал на одну из учениц и учительницу.

"По предварительным данным, 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы №1 города Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и имеющимся при себе ножом порезал руку одной из учениц, а также нанес ножевое ранение учителю. Затем он разлил горючее вещество и поджег. Сам себе нанес ножевое ранение", — говорится в сообщении.

Во время инцидента в здании сработала пожарная сигнализация. После этого, как сообщили в СКР, одна из учениц выпрыгнула со второго этажа.

Издание Ufa1 со ссылкой на источник сообщает подробности происшествия. По информации издания, подросток, совершивший нападение, "не пришел на урок и отсиживался в школьном коридоре". После того, как учительница заставила его зайти в класс, он начал вести себя агрессивно, достал нож и напал на преподавательницу, пытавшуюся его успокоить, и одноклассницу. В администрации школы утверждают, что нападавший имел отклонения в психическом развитии.

По данным издания "Комсомольская правда-Уфа", пострадавшую учительницу зовут Екатерина Першина, ей 29 лет. На сайте школы сообщается, что в 2017 году на республиканском конкурсе "Учитель года" она вошла в десятку лучших и стала победителем в номинации "Педагогическое мастерство".

Учащиеся школы были эвакуированы из здания.

Видео с места событий опубликовано в группе "Подслушано Стерлитамак" в "ВКонтакте". На нем видно, что здание школы окутано клубами дыма. В ролике слышен комментарий очевидца, которая утверждает, что на учебное заведение напал один из школьников, вооруженный ножом. Она также говорит, что при нападении одна из учениц выпрыгнула из окна школы.

На место происшествия выехал глава республики Рустэм Хамитов. Пресс-секретарь Хамитова заявил РИА Новости, что все обстоятельства инцидента "будут известны позднее".