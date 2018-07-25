ФОТО: Мужа Наташи Королевой "Тарзана" приняли за женщину

Супруг Наташи Королевой, 48-летний Сергей Глушко, более известный как Тарзан, опубликовал в Instagram неоднозначное фото.

На снимке танцор запечатлен в облегающей красной кофте, странного покроя бриджах и бейсболке, отмечает Lady.

Пользователи Сети не с первого раза узнали артиста и принялись обсуждать фото. Многим показалось, что Сергей сделал пластику, а некоторые и вовсе подумали, что на снимке запечатлена женщина. "Что с лицом сделал?", "Не узнать. Думала, баба какая-то", "Что за подруга?", "Слишком женственный вы", "Ужасные шорты и видок в целом не ок", — написали они.

Тарзан ответил на критику, призвав подписчиков "быть добрее":

"Друзья! Очень приятно читать ваши комментарии про фильтры, фотошопы, пластику... Приятно, потому что я их не использую. Будьте добрее друг к другу и будете выглядеть великолепно! Всем добра!"