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Новому перинатальному центру в Петрозаводске опять потребовался ремонт

Новости. Общество
13:16, 15 Марта 2021
фото: "Столица на Онего"
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В республиканском перинатальном центре рабочие будут менять линолеум, который вздулся.

На сайте госзакупок размещена информация о поиске подрядчика для выполнения "строительно-монтажных работ по устранению вздутия, отслоения (повреждения) покрытия пола (линолеум)".

Работы предстоит провести возле ряда помещений в здании республиканского перинатального центра, расположенного в Петрозаводске.

Заказчиком работа выступает ООО "РТ-СоцСтрой". Заявленная максимальная цена контракта составляет 157 936 рублей. Источником финансирования являются средства заказчика.

В общих сведениях сообщается, что "закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций".

В техническом задании говорится, что работы следует произвести на площади 50 квадратных метров. Исполнителю предстоит выполнить демонтаж линолеума, устранить пыль, вынести мусор. Затем по плану следует произвести отделочные работы: грунтование поверхности, ремонт основания, укладку линолеума и проварку стыковочных швов.

Напомним, ремонтные работы и прежде требовались новому перинатальному центру в Карелии. Так, после нескольких месяцев работы медучреждения косметические работы на объекте были запущены по второму кругу.

Также ранее работники учреждения жаловались на проблемы со здоровьем, которые у них возникали, когда они находились в здании. Предполагалось, что причиной недомоганий могла стать плохая работа вентиляции.

Стоит также отметить, что открытие перинатального центра в карельской столице неоднократно переносили из-за проблем со строительством.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2021-03-15 13:48:50
Несмотря это и на всё остальное , губернатор молодец , много чего не получается . но старается же :)
Off
2021-03-15 13:23:00
Губер , вроде , повсюду рапортовал , что все построено и в порядке ..Бедааа.
кир
2021-03-15 13:27:21
Off, чего тявкаешь?
кир
2021-03-15 13:17:42
Кто получил звездулей за плохую работу?
Гость
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