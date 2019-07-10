В новом перинатальном центре Карелии начался ремонт

В открывшемся семь месяцев назад перинатальном центре Карелии начался ремонт; косметические работы на объекте запущены по второму кругу.

В редакцию обратились работники нового перинатального центра. Они возмущены, что в этом лечебном учреждении, принявшем первых рожениц 10 декабря прошлого года, уже проводится ремонт.

"Вскоре после сдачи центра в эксплуатацию, на стенах легковых холлов всех восьми этажей, включая подвальный, стала осыпаться штукатурка и отслаиваться краска, - рассказали журналисту "Вестей Карелии" медицинские работники учреждения. – Аналогичные беды – и в большом "световом" холле для встреч пациенток с родными и близкими, который мы называем "аквариумом".

Что еще ремонтируют в Перинатальном центре, читайте в материале Светланы Лысенко на страницах деловой интернет-газеты "Вести Карелии".