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Новости. Общество
15:37, 10 Июля 2019
фото: Столица на Онего

В новом перинатальном центре Карелии начался ремонт

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В открывшемся семь месяцев назад перинатальном центре Карелии начался ремонт; косметические работы на объекте запущены по второму кругу.

В редакцию обратились работники нового перинатального центра. Они возмущены, что в этом лечебном учреждении, принявшем первых рожениц 10 декабря прошлого года, уже проводится ремонт.

"Вскоре после сдачи центра в эксплуатацию, на стенах легковых холлов всех восьми этажей, включая подвальный, стала осыпаться штукатурка и отслаиваться краска, - рассказали журналисту "Вестей Карелии" медицинские работники учреждения. – Аналогичные беды – и в большом "световом" холле для встреч пациенток с родными и близкими, который мы называем "аквариумом".

Что еще ремонтируют в Перинатальном центре, читайте в материале Светланы Лысенко на страницах деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2019-07-10 16:30:28
Да не достраивать этот долгострой надо было, а сносить, так как под воздействием природно-климатических условий всё пришло в негодность, да и строительных дефектов было на объекте полно ! Правы были инженеры-строители которые об этом говорили, но кто их будет слушать когда Д. Мидведеву были даны обещания, что центр будет возведён! Вот и возвели головную боль!
Жуков
2019-07-10 15:59:39
А где теперь все ленторезы???
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