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Пол в районном доме культуры в Карелии отремонтировали за 1,4 млн рублей

Новости. Общество
13:18, 26 Января 2021
фото: Дом творчества г. Кемь / ВК
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В доме творчества Кеми отремонтирован пол в актовом зале в рамках реализации программы поддержки местных инициатив.

Ремонт пола в актовом зале кемского дома творчества обошелся в 1 млн 482 тыс. рублей. Деньги были выделены из республиканского и местного бюджетов, также свои средства в проект вложили жители Кемского района и само учреждение. Об этом сообщает паблик "Дом творчества г. Кемь".

Работы выполнил подрядчик ИП Гузенко О. Б. 

"В связи с пандемией короновирусной инфекции зал полноценно использовать нельзя, но репетиции танцевальных коллективов, запись новогодних поздравлений уже проходили в отремонтированном помещении", - сообщили представители дома творчества в своем паблике.

Ранее были названы победители голосования по благоустройству территорий в Петрозаводске в 2021 году.

 

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Комментарии

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Воробьев Михаил
2021-01-26 14:51:43
С обмытием сделали пол или так , с откатом?
zanoza
2021-01-26 13:45:52
Дорого обошёлся пол, однако.
Гость
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