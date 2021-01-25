Пол в районном доме культуры в Карелии отремонтировали за 1,4 млн рублей

В доме творчества Кеми отремонтирован пол в актовом зале в рамках реализации программы поддержки местных инициатив.

Ремонт пола в актовом зале кемского дома творчества обошелся в 1 млн 482 тыс. рублей. Деньги были выделены из республиканского и местного бюджетов, также свои средства в проект вложили жители Кемского района и само учреждение. Об этом сообщает паблик "Дом творчества г. Кемь".

Работы выполнил подрядчик ИП Гузенко О. Б.

"В связи с пандемией короновирусной инфекции зал полноценно использовать нельзя, но репетиции танцевальных коллективов, запись новогодних поздравлений уже проходили в отремонтированном помещении", - сообщили представители дома творчества в своем паблике.

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