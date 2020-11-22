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Названы победители голосования по благоустройству территорий в Петрозаводске в 2021 году

Новости. Общество
12:30, 23 Ноября 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Петрозаводчане выбрали территории для благоустройства по программе поддержки местных инициатив, сообщили в администрации города.

Горожане определились с территориями, которые примут участие в программе поддержки местных инициатив на 2021 год от Петрозаводска. Голосование на платформе "Активный горожанин" завершилось в минувшую пятницу, 20 ноября. Полученные итоги суммировали с подписными листами, собранными инициативными группами при подготовке проектов.

Лидерами стали территории образовательных учреждений. Так, больше всего голосов отдано средней школы № 5 имени генерала В.А. Фролова (2644 голосов). На втором месте оказалась средняя школа  № 43 (2616 голосов). Замыкает тройку лидеров голосования Петровский дворец (1676 голосов). Эти проекты будут направлены в Министерство национальной и региональной политики Карелии для участия в программе в следующем году.

Всего в голосовании приняли участие более 5,5 тысяч человек. Более 4 тысяч петрозаводчан поддержали проекты при сборе подписей на участие проектов в муниципальном этапе отбора. Итого 9 территорий поделили между собой более 11,5 тысяч голосов.

Проекты благоустройства, прошедшие республиканский отбор, реализуют за счет средств регионального (60%) и муниципального бюджетов (не менее 30%) при поддержке организаций и неравнодушных граждан (не менее 10%). В этом году в Петрозаводске в рамках программы оборудовали территорию средней школы № 43, пешеходную дорожку вдоль Лососинского шоссе и скейт-парк на стадионе "Юность".

Ранее горожане назвали уничтожением благоустройство сквера в центре Петрозаводска.

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