Горожане назвали уничтожением благоустройство сквера в центре Петрозаводска

Благоустройство сквера на улице Титова вызвало возмущение жителей карельской столицы, предполагающих, что рабочие фактически ликвидировали сквер.

Работы по благоустройству сквера на улице Титова в центре Петрозаводска равноценны уничтожению этой зеленой территории, считает горожанка Надежда Лаврова. Об этом она сообщила в соцсети.

"Вот уже почти три месяца я, рискуя жизнью, нарушаю ПДД, хожу дворами и задворками, лишь бы не видеть уничтожение сквера на Титова, теперь уже, впрочем, бывшего сквера. Но как я ни старалась, не удалось мне избежать встречи. Первое, что бросилось в глаза, нет, в уши - душераздирающий визг пилы или какого-то камнеобрабатывающего прибора, лязг гусениц тяжелой техники и еще бог знает чего", - сообщила она.

По оценке Надежды Лавровой, работы по благоустройству сквера в конечном итоге закончатся ликвидацией зеленой территории в центре карельской столицы. Она считает, что стратегия развития сквера была изначально выбрана неверно, поскольку на небольшом "зеленом островке" в процессе благоустройства предполагается установить множество объектов.

"Первое впечатление - лесотундра (три дерева, два куста). Второе — "две дороги, два пути", рассекающие территорию бывшего сквера, по ширине равные дорогам федерального значения. Затрудняюсь понять концепцию устроителей этих трасс, похожих то ли на взлетную полосу, то ли на прогон для гужевого транспорта. Но оставим в стороне это странное решение, понять его невозможно. В СМИ было писано, что здесь будет "комфортная среда для всех возрастов: для пенсионеров — тихие зоны, для детей — не только песочница и маленькая горочка, как раньше, но и игровые комплексы и тренажеры для подростков". Боже мой, зачем все это на таком маленьком зеленом островке? Рядом весьма обширный парк "Ямка", парк на набережной и, наконец, совершенно заброшенный бывший парк "культуры и отдыха" - вот там и место и для игровых комплексов, и для тренажеров. Конечно, это будет не сквер, нет. Там ведь будет такое обилие всего...., кроме "зеленой массы", - заявила Надежда Лаврова.

Также автор поста указала на уничтожение растений на месте сквера.

"И розовый боярышник многими и мною любимый они не пожалели, изувечили", - сказала она.

Ранее сообщалось, что власти Петрозаводска требуют наказать подрядчиков, проваливших благоустройство скверов.