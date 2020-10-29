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Власти Петрозаводска требуют наказать подрядчиков, проваливших благоустройство скверов

Новости. Общество
16:55, 30 Октября 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Администрация Петрозаводска направила обращение в прокуратуру для принятия мер в отношении двух компаний, не исполнивших муниципальные контракты в установленный срок.

Речь идет о подрядных организациях ООО "СМС" и ООО "Онего-строй", сообщили в мэрии города.

Сегодня состоялось очередное выездное совещание специалистов комитета жилищно-коммунального хозяйства с представителями подрядных организаций.

Так, "Онего-строй" в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" ведёт работы на тропе Ивана Царевича. Подрядчику предъявлены замечания по водоотводным канавам и укладке бутового камня. Поставка опор для фонарей по-прежнему задерживается. Подводка для будущего освещения этого объекта подготовлена. Покрытие пешеходных дорожек восстановят полностью после установки опор и вывода техники с объекта.

Этот же подрядчик в рамках нацпроекта ведёт благоустройство Новодревлянского сквера. Сотрудники организации принимаются за исправление предъявленных специалистами администрации и представителями Петросовета замечаний. На участках выравнивают мощение центральной дорожки. Специалисты поручили плотнее утрамбовать насыпные откосы пешеходной инфраструктуры.

ООО "СМС" ремонтирует Рускеальский проезд. Серьёзные нарекания вызывает скорость работ на объекте. Подрядчик заверил, что асфальтирование тротуаров и проезжей части начнётся на следующей неделе: сейчас на месте устраивают основание под укладку. Этот же подрядчик постепенно завершает благоустройство сквера Кукковский Петух. Компании указано на необходимость ускорить работы по подготовке основания под асфальт на тротуаре, а также исправить замечания на отсыпных дорожках сквера.

В рамках мероприятий 100-летия Карелии ООО "Свой дом" ремонтирует лестничный спуск на улице Фрунзе. На объекте ведут мощение, устройство газонов и готовят основание под асфальтирование тротуара. Подрядчику поручили срезать лишний материал после монтажа бордюра отделяющего проезжую часть, а также обратить особое внимание на место стыковки спуска и тротуара.

Всем без исключения подрядчикам указано на необходимость строгого соблюдения технологий проведения работ и их качественное исполнение вне зависимости от погодных условий и иных факторов. За нарушение прописанных в муниципальных контрактах условий, а также сроков исполнения работ, организациям выставляют штрафные санкции. Приняты и оплачены будут только работы надлежащего качества, сообщили в мэрии.

Ранее администрация Петрозаводска обещает жителям Древлянки благоустроить Тропу Ивана Царевича до зимы.

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