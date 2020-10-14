Администрация Петрозаводска обещает жителям Древлянки благоустроить Тропу Ивана Царевича до зимы

Благоустройство аллеи Тропа Ивана Царевича и Новодревлянского сквера в микрорайоне Древлянка выходит на финишную прямую, сообщили в мэрии столицы Карелии.

Напомним, жители микрорайона Древлянка обеспокоены, подрядчик прекратил работы на тропе Ивана Царевича, оставив объект недоделанным.

"Времени осталось совсем немного, - беспокоятся активисты. – С подрядчиком до текущего момента мы всегда находились в рабочем диалоге, по всем вопросам мы вместе с мастером находили компромиссное решение. Единственная большая претензия к подрядчику - сроки выполнения работ. Надеемся, что подрядчик выполнит свою работу качественно и не уйдет с проекта на половине пути, как это случилось в Соломенном, СКЗ и других парках".

По сообщению администрации города, на данном объекте произошла задержка из-за доставки опор освещения в связи с пандемией коронавируса. Как только опоры будут доставлены, ООО "Онего-Строй" приступит к их установке. Кабели проведены, и всё электротехническое оборудование смонтировано и ожидает пуско-наладочных работ. На сегодняшний день подрядчик очистил колодец на территории парка и заложил в него шунгит для очистки воды. На месте залили лестничный спуск и основание под деревянный павильон. Ещё одно основание, под площадку для отдыха из полимерной доски, также почти готово. Кроме того, подрядчик сделал дренажные канавы. Сейчас их закладывают бутовым камнем. Покрытие пешеходных дорожек полностью восстановят после установки опор освещения и вывода техники с объекта.

"Онего-Строй" продолжает работы и в Новодревлянском сквере – здесь они также близки к завершению. На общественной территории оборудовали площадку для выгула и дрессировки собак, устроили грунтовые дорожки и водоотводные канавы. В сквере установили опоры освещения – осталось только смонтировать на них фонари. Под центральную дорожку устроили основание – в данный момент ведётся её мощение цветной бетонной брусчаткой. Также в ближайшее время в сквере уложат настил мостиков, сами металлические конструкции уже смонтированы.

Ранее сообщалось, власти Петрозаводска расторгают контракт с подрядчиком, благоустраивавшим Соломенский парк.