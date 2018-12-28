ФОТО: На катке в Петрозаводске отсыпали пешеходную дорожку, чтобы путь сокращать

Посередине катка в Губернаторском парке появилась дорожка из песка для удобства пешеходов.

В редакцию "Столицы на Онего" читатель прислал фото, на которых запечатлел каток в Губернаторском парке с пешеходной дорожкой посередине.

В комментарии к фото было написано: "каток катком, а людям дорогу срезать надо".