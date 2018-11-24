ФОТО: На озерах Карелии встает лед

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Жители республики делятся в Сети фото с небольшими озерами, которые первыми сковал лед.
В паблике "ONEGO PIRATES" появились фотографии озера Лососинное, где лед составляет всего 2 сантиметра. Соседнее озеро Машезеро также покрыто льдом.
А жители Петрозаводска сфотографировали реку Неглинка с ледяным покрытием в районе ТЦ "Лотос Плаза".
Все главное - здесь: #stolicaonego
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