ФОТО: На севере Карелии автовладельцы ездят по разбитому мосту с торчащей арматурой

Мост, соединяющий две части города Сегежа, находится в неудовлетворительном состоянии, сетуют водители.

В паблике "ДТП ПТЗ" жители Сегежи разметили фото сооружения, связывающего микрорайон и старый город. Состояние моста, под которым проходит Октябрьская железная дорога, а рядом располагается железнодорожный вокзал, оставляет желать лучшего: кругом ямы и торчащая арматура.

"Капитального ремонта моста и в планах на будущее нет", - возмущаются водители Сегежи.