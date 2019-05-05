14:28, 05 Мая 2019
ФОТО: На севере Карелии автовладельцы ездят по разбитому мосту с торчащей арматурой
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Мост, соединяющий две части города Сегежа, находится в неудовлетворительном состоянии, сетуют водители.
В паблике "ДТП ПТЗ" жители Сегежи разметили фото сооружения, связывающего микрорайон и старый город. Состояние моста, под которым проходит Октябрьская железная дорога, а рядом располагается железнодорожный вокзал, оставляет желать лучшего: кругом ямы и торчащая арматура.
"Капитального ремонта моста и в планах на будущее нет", - возмущаются водители Сегежи.
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