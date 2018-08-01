ФОТО: На Сямозере в день памяти князя Владимира организовали массовое крещение

В день памяти святого князя Владимира на озере Сямозеро в Карелии состоялось массовое крещение, сообщает епархия

"28 июля 2018 года, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, 1030-летие Крещения Руси, по благословению митрополита Петрозаводского и Карельского Константина в д. Алекка Пряжинского района (Эссойльский Приход) состоялось крещение в водах озера Сямозеро. Совершил таинство крещения настоятель храма святителя Николая поселка Эссойла при сослужении штатного клирика того же храма – протоиерея Сергия Теплоухова", - сказано в сообщении епархии.



фото: Петрозаводская и Карельская епархия

Отмечается, что крещение приняли 18 человек.



фото: Петрозаводская и Карельская епархия

"Два новых христианина – мальчик Артур и девочка Амелия получили имена – Владимир и Ольга, в честь равноапостольных князей Русских", - заключили в епархии.