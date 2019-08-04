ФОТО: Несмотря на холод, на острове Кижи прошёл заплыв в открытой воде Kizhi swim

На острове Кижи накануне состоялся заплыв на открытой воде Онежского озера.

Как передает корреспондент "Столицы на Онего", из-за холода и непогоды дистанции для пловцов сократили.

Те, кто регистрировался на 1 морскую милю, плыли половину пути, те, кто планировали плыть две и три, плыли 1 морскую милю.

Повлияла погода и на число участников, их было чуть меньше, чем планировалось - около 70, а не 100 с лишним.

Среди тех, кто не испугался холодной воды, был министр спорта Карелии Алексей Ермашов.

Одна их участниц, приехавшая из Санкт-Петербурга, призналась, что ей очень понравилось.

"Удобно: утром села в поезд в Питере, днём проплыла и посмотрела Кижи, а вечером снова поезд, и дома".

Организаторы планируют сделать заплыв ежегодным и надеются, что в следующем году с погодой им повезет больше.