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Новости. Спорт
13:51, 04 Августа 2019
фото: Николай Смирнов, Столица на Онего

ФОТО: Несмотря на холод, на острове Кижи прошёл заплыв в открытой воде Kizhi swim

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На острове Кижи накануне состоялся заплыв на открытой воде Онежского озера.

Как передает корреспондент "Столицы на Онего", из-за холода и непогоды дистанции для пловцов сократили.

Те, кто регистрировался на 1 морскую милю, плыли половину пути, те, кто планировали плыть две и три, плыли 1 морскую милю.

Повлияла погода и на число участников, их было чуть меньше, чем планировалось - около 70, а не 100 с лишним.

Среди тех, кто не испугался холодной воды, был министр спорта Карелии Алексей Ермашов.

Одна их участниц, приехавшая из Санкт-Петербурга, призналась, что ей очень понравилось.

"Удобно: утром села в поезд в Питере, днём проплыла и посмотрела Кижи, а вечером снова поезд, и дома".

 

Организаторы планируют сделать заплыв ежегодным и надеются, что в следующем году с погодой им повезет больше.  

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