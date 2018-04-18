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Новости. Общество
14:18, 18 Апреля 2018

ФОТО: Незаконная уличная торговля в Петрозаводске ведется безнаказанно

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В мэрии Петрозаводска рассказали, как ведется борьба с несанкционированной уличной торговлей и почему некоторые продавцы не оплачивают штрафы.

На Лососинском шоссе длительное время ведется уличная торговля. Зимой там продают рыбу, летом – овощи. Продавцы вытоптали газоны, замусорили территорию, превратив ее в настоящую помойку.

На сегодняшний день на месте торговли на Лососинском шоссе стоит рыбная вонь, газоны украшают старые автомобили, вросшие в грязь, повсюду раскидан мусор и обломки досок, из которых ежедневно торговцы сооружают прилавки.

Власти Петрозаводска признали такую уличную торговлю несанкционированной, но ликвидировать ее не могут.

Как сообщили в отделе потребительского рынка администрации Петрозаводска, наказать уличных торговцев за нарушения можно только штрафом, который они могут и не оплачивать, так как все равно им за это ничего не будет.

"Сотрудники потребительского отдела мэрии организовывают выезды на места несанкционированной торговли и составляют протоколы об административном нарушении, за которое предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей, - пояснили в администрации города, - протоколы передаются в административную комиссию, а нарушители на нее просто не являются и штрафы не оплачивают, никаких санкций в отношении таких торговцев не предусмотрено".

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Комментарии

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Беня
2018-04-18 16:06:55
Как это до боли знакомо.....
sergo
2018-04-18 15:58:29
Инфальтивная мерия уже утомляет.
Совершенно бесплатно. подсказываю рычаги давления.
Вся эта торговля и сами машины этих торговцем на Лососинском расположены на газонах, которые они превратили в грязное месиво. Ну так штрафуйте их за парковку на газонах! Не захотят платить, машины на эвакуатор и на штрафстоянку.
На ночь там много машин торговцев остается. Ночью приехали и на эвакуатор.
Если каждый день их так третировать, то они сами свалят оттуда.
banan
2018-04-18 15:20:49
Предусмотрите санкции.. Это блин вам не переименованием улиц заниматься. Эвакуируйте крысопомойки оттуда - если они там прикпаркованы - у них есть владелец, отправляйте на штраф стоянку пусть платят до посинения.
кир
2018-04-18 14:46:58
Прав нет и обязанностей нет, и мэр не легитимный. Кто-то считал, что мы так жить не сможем. Сможем, ещё как сможем. Нам законы и правила не нужны. Вот и хорошо, что их нет. Как бы кормили свои семьи "понаехавшие тут"?
David
2018-04-18 14:26:28
Театр абсурда! За что там эти зарплату получают? Зачем нужны такие толпы чиновников?
Гость
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