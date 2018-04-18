ФОТО: Незаконная уличная торговля в Петрозаводске ведется безнаказанно

В мэрии Петрозаводска рассказали, как ведется борьба с несанкционированной уличной торговлей и почему некоторые продавцы не оплачивают штрафы.

На Лососинском шоссе длительное время ведется уличная торговля. Зимой там продают рыбу, летом – овощи. Продавцы вытоптали газоны, замусорили территорию, превратив ее в настоящую помойку.

На сегодняшний день на месте торговли на Лососинском шоссе стоит рыбная вонь, газоны украшают старые автомобили, вросшие в грязь, повсюду раскидан мусор и обломки досок, из которых ежедневно торговцы сооружают прилавки.

Власти Петрозаводска признали такую уличную торговлю несанкционированной, но ликвидировать ее не могут.

Как сообщили в отделе потребительского рынка администрации Петрозаводска, наказать уличных торговцев за нарушения можно только штрафом, который они могут и не оплачивать, так как все равно им за это ничего не будет.

"Сотрудники потребительского отдела мэрии организовывают выезды на места несанкционированной торговли и составляют протоколы об административном нарушении, за которое предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей, - пояснили в администрации города, - протоколы передаются в административную комиссию, а нарушители на нее просто не являются и штрафы не оплачивают, никаких санкций в отношении таких торговцев не предусмотрено".