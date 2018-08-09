ФОТО: Новые шпагаты с очередного места отдыха Волочковой

Балерина прилетела на Корфу "проветрить свои меха".

Балерина публикует снимки из отпуска, который проводит на острове Корфу. И в очередной раз отбивается от "завистников", рассказывает "Лайф".

Балерина Анастасия Волочкова не перестает радовать поклонников откровенными снимками со своего заграничного отдыха. На сей раз она отправилась на остров Корфу. Разумеется, не обошлось и без любимого гимнастического упражнения балерины - шпагата. Причем на сей раз не только горизонтального, но и вертикального.

Отметим, что это крайне сложная поза. Поклонники, впрочем, не оценили растяжку Волочковой. Ее раскритиковали и за фигуру, и за купальник, и за позу.

- Прилетела на Корфу меха свои проветрить. Самая, видимо, подходящая поза, - написала одна из пользовательниц.

Но Анастасия, как всегда, ответила, что ей, в общем-то, нет дела до "завистников".

- Ржунимагу над вашим тупизмом завистливым. А я в роскоши, - написала она в ответ на гневные комментарии.

Впрочем, некоторые иронично заметили, что без Волочковой в "Инстаграме" было скучновато. А фото со шпагатом только добавляют позитива. Некоторые предложили авторам негативных комментариев попробовать так же "раздвинуть".

Впрочем, в этот отдых Волочкова выкладывает не только снимки шпагатов и фото в платьях. Она продемонстрировала и то, как может забраться на высокое дерево.

Комментарии к этой записи, к слову, балерина закрыла. Балерина не раз выкладывала провокационные фото. Не так давно она разместила снимок, где пользователи "Инстаграма" обратили внимание на товар из секс-шопа. Пользователи так и не сошлись во мнении, специально Анастасия оставила в кадре красные меховые наручники или это просто случайность.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 8 Авг 2018 в 8:37 PDT

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 8 Авг 2018 в 8:46 PDT