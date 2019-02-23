ФОТО: Новый гипермаркет открылся в Петрозаводске

Новости по теме
Загрузка...
Новый гипермаркет низких цен "Планета №1" открылся в Петрозаводске.
Магазин расположен на улице Путейской, где раньше размещался гипермаркет "Коди".
Новый гипермаркет предлагает одежду, обувь для всей семьи, аксессуары, спортивную одежду и школьную форму.
"У нас более 40 тысяч наименований товаров, все это на площади 5,5 тысяч квадратных метров", - рассказали учредители гипермаркета.
По их словам, помимо "демократичных цен", в "Планете №1" действует система скидок для пенсионеров.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
18.02.2019, 09:35
16.02.2019, 09:25
19.02.2019, 11:29
19.02.2019, 13:54
21.02.2019, 11:48
Аналитика
20.02.2019 15:05
Политкухня
Президентское Послание-2019 – попытка вложить новое экономическое содержание в классическую, считавшуюся устаревшей военно-политическую форму. Ну, а что мы хотели в чётвертый срок Владимира Путина?
19.02.2019 13:54
19.02.2019 13:24
18.02.2019 10:55
18.02.2019 09:35
Чтиво
22.02.2019 13:49
Личное мнение
В столице Карелии на презентации книги "Воинская слава Петрозаводска" вспомнили о том, что стела в честь присвоения городу почетного статуса до сих пор не установлена.
21.02.2019 12:21
18.02.2019 11:43
12.02.2019 12:09
Медиа
22.02.2019 15:10
Опрос
Должны ли самовыдвиженцы участвовать в выборах главы Карелии?
Комментарии