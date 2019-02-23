ФОТО: Новый гипермаркет открылся в Петрозаводске

Новый гипермаркет низких цен "Планета №1" открылся в Петрозаводске.

Магазин расположен на улице Путейской, где раньше размещался гипермаркет "Коди".

Новый гипермаркет предлагает одежду, обувь для всей семьи, аксессуары, спортивную одежду и школьную форму.

"У нас более 40 тысяч наименований товаров, все это на площади 5,5 тысяч квадратных метров", - рассказали учредители гипермаркета.

По их словам, помимо "демократичных цен", в "Планете №1" действует система скидок для пенсионеров.