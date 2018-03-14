09:20, 14 Марта 2018
ФОТО: Один человек пострадал при столкновении автомобилей на трассе "Сортавала"
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В Сортавальском районе женщина устроила ДТП на встречной полосе, сообщает УГИБДД по Карелии.
Во вторник на 255 км дороги А-121 "Сортавала" водитель ВАЗ-21101 допустила выезд на полосу встречного движения, где автомобиль столкнулся с "Нивой".
В аварии травмы получила водитель ВАЗа. Женщина госпитализирована.
По факту ДТП проводится проверка.
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