ФОТО: Один человек пострадал при столкновении автомобилей на трассе "Сортавала"

В Сортавальском районе женщина устроила ДТП на встречной полосе, сообщает УГИБДД по Карелии.

Во вторник на 255 км дороги А-121 "Сортавала" водитель ВАЗ-21101 допустила выезд на полосу встречного движения, где автомобиль столкнулся с "Нивой".

В аварии травмы получила водитель ВАЗа. Женщина госпитализирована.

По факту ДТП проводится проверка.