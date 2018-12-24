ФОТО: В Карелии 600 детей создали эксклюзивные календари

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В Петрозаводске на "Комариной тропе" состоялась торжественная церемония открытия выставки победителей детского конкурса рисунков.
В экспозиционном уличном пространстве промышленной истории Петрозаводска 22 декабря состоялось награждение победителей детского творческого конкурса компании "Ситилинк".
Творческий конкурс детских рисунков "Календарь" проводится уже в 7 раз. В этом году поступило более тысячи рисунков от почти 600 участников.
Победные работы юных художников будут представлены на "Комариной тропе" до конца зимы.
Кроме победителей памятные подарки и ценные призы получат все участники конкурса – петрозаводчанам достаточно прийти в офис компании "Ситилинк" на ул. Чапаева, 44 в будние дни с 10.00 до 18.00.
В другие города подарки отправлены транспортной компанией и уже на месте найдут своих получателей.
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