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Новости. От читателей
15:33, 24 Марта 2018

ФОТО: Больше сотни худощавых жителей Петрозаводска пришли на кастинг для съёмок фильма про узников финских концлагерей

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В Петрозаводске сегодня проходит кастинг для участия в съемках художественного фильма "Петька".

В холе Карельской госфилармонии полно народу. По словам очевидцев, около сотни петрозаводчан пожелали принять участие в кастинге.

"Здесь стоят люди всех возрастов, - написала петрозаводчанка, - все разные – и дети, и взрослые, все худые. Наверное, для сцен массовки пробоваться будут".

Напомним, создатели полнометражного художественного фильма "Петька", посвященного малолетним узникам финских лагерей, ищут в Карелии актеров, которые будут задействованы в массовых сценах. На кастинг приглашают детей 8–14 лет и взрослых старше 20 лет худощавого телосложения.

Желающих сняться в фильме ждут 24 марта в малом зале Карельской государственной филармонии (ул. Кирова, 12). Начало в 12.00 по следующему графику:

С 12.00 до 15.00 – кастинг для профессиональных актеров;
С 15.00 – кастинг для детей и взрослых.

Фильм "Петька" кинокомпании "АТК-Студио" (г. Санкт-Петербург) - военная драма, которая посвящена теме оккупации Карелии финнами в годы Великой Отечественной войны. Главные герои фильма – малолетние узники лагеря. Съемки фильма начнутся в мае 2018 года в нескольких районах Карелии, а окончание всей работы над картиной завершится в декабре 2018 года.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-03-24 15:57:51
Фильм про русского мальчика, которого финны спасли от голода после того, как его бросили родители и удрали вместе с красной армией из Петрозаводска ?
однозначно
2018-03-24 15:45:26
У холопов очень хорошо получится изображать узников. Даже худеть не надо.
Гость
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