ФОТО: Больше сотни худощавых жителей Петрозаводска пришли на кастинг для съёмок фильма про узников финских концлагерей

В Петрозаводске сегодня проходит кастинг для участия в съемках художественного фильма "Петька".

В холе Карельской госфилармонии полно народу. По словам очевидцев, около сотни петрозаводчан пожелали принять участие в кастинге.

"Здесь стоят люди всех возрастов, - написала петрозаводчанка, - все разные – и дети, и взрослые, все худые. Наверное, для сцен массовки пробоваться будут".

Напомним, создатели полнометражного художественного фильма "Петька", посвященного малолетним узникам финских лагерей, ищут в Карелии актеров, которые будут задействованы в массовых сценах. На кастинг приглашают детей 8–14 лет и взрослых старше 20 лет худощавого телосложения.

Желающих сняться в фильме ждут 24 марта в малом зале Карельской государственной филармонии (ул. Кирова, 12). Начало в 12.00 по следующему графику:

С 12.00 до 15.00 – кастинг для профессиональных актеров;

С 15.00 – кастинг для детей и взрослых.

Фильм "Петька" кинокомпании "АТК-Студио" (г. Санкт-Петербург) - военная драма, которая посвящена теме оккупации Карелии финнами в годы Великой Отечественной войны. Главные герои фильма – малолетние узники лагеря. Съемки фильма начнутся в мае 2018 года в нескольких районах Карелии, а окончание всей работы над картиной завершится в декабре 2018 года.