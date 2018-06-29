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Новости. Общество
21:30, 29 Июня 2018

ФОТО: От Волочковой, показавшей грудь, отвернулась дочь

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А сама балерина пожелала злопыхателям "захлебнуться в собственном дерьме".

Анастасия Волочкова показала фотографию, на которой запечатлена в таком обтягивающем платье, что видны все подробности тела скандально известной балерины, рассказывает Дни.ру. Рядом с артисткой снята ее дочь Ариадна – она отвернулась от Анастасии.

На официальной страничке в Instagram Волочкова продолжает делиться с подписчиками подробностями частной жизни. Балерина купается в новой любви, о которой напоминает фанатам практически в каждом посте. При этом счастливая артистка не устает демонстрировать все новые и новые букеты, которые, к слову, сильно отличаются от ее любимых белых роз. Впрочем, Волочкову это не смущает.

На сей раз балерина обнародовала фотографию, на которой запечатлена сидящей на диване в обнимку с большой коробкой, наполненной розовыми махровыми пионами. Рядом с певицей с краю присела ее дочь-подросток Ариадна, повернувшаяся к ней спиной.

"Не это ли чудо? Вот он, цвет настроения, новой любви, новых эмоций, нового стиля цветов и волшебства! Как же я рада, когда Ариша разделяет мои эмоции!! Она самый близкий мне по духу человек!" – написала Волочкова.

Интересно, что для съемки балерина выбрала чрезвычайно обтягивающее короткое платье (или удлиненную кофту), которое во всех подробностях очертило грудь артистки. Любой наблюдатель смог оценить не только ее полноту, но и стоящий торчком сосок, буквально прорывающий ткань наряда.

Можно не сомневаться, что многочисленные комментаторы в красках высказали бы свое мнение относительно этой фотографии, однако Анастасия отключила возможность оставлять отзывы к ее публикациям (впрочем, к некоторым все же можно). Свое решение Волочкова объяснила так: "Комменты я выключаю. Так мило их даже не видеть! Злопыхатели и злыдни пусть захлебываются в собственном дерьме, но не на моей страничке. А я живу счастливо, в роскоши, окруженная белым, и чистым, и светлым! Все как я люблю!".

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