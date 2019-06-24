ФОТО: Парфенчиков прокатился по детскому лагерю в Карелии на велосипеде

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Глава Карелии заехал в детский оздоровительный лагерь "Большое приключение" во время рабочей поездки в Муезерский район.
Во время поездки в детский лагерь глава Карелии прокатился не велосипеде.
"Большое приключение" – это необычный детский лагерь, расположенный в урочище Мергуба близ п. Тикша Муезерского района, который специализируется на организации активного отдыха детей – пешеходный, водный и велосипедный туризм (проинспектировал на горном велосипеде участок специальной трассы), спортивные игры и многое другое. Думаю, что многим городским детям и нужен такой отдых – необычный, связанный с физическим развитием, познанием нового, с приключениями и, главное, безопасный", – отметил Парфенчиков.
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