ФОТО: Петрозаводчане почтили память погибших в торговом центре Кемерово

В Петрозаводске на набережной началась акция память по погибшим в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.

На набережную Петрозаводска пришло несколько сотен человек, в том числе депутаты, чиновники, военные, полицейские.

Отец Николай Белов из Екатерининской церкви отслужил поминальную службу по погибшим в ТЦ "Зимняя вишня".

После этого к "камню скорби" выстроилась целая очередь с цветами, свечами и игрушками.

Люди продолжают приходить на набережную, чтобы почтить память погибших в огне ТЦ "Зимняя вишня".

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.