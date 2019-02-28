ФОТО: Петрозаводчане пожаловались на кучу грязного снега на остановке

В районе дома №7 по улице Пограничной 27 февраля грязный снег свалили прямо на остановке, сообщили жители.

В редакцию "Столицы на Онего" обратились жители домов по улицам Пограничной, Беломорской, Медвежьегорской и Боровой в Петрозаводске с жалобой на уборку снега.



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"Было страшно смотреть, как тяжеловесная уборочная техника, разгоняясь и заезжая через высокий бортовой камень на пешеходный тротуар, остановочную площадку с ожидающими общественный транспорт людьми, выгружала грязный снег. Сейчас в непосредственной близости к остановке мы имеем огромную кучу грязного снега с содержанием тяжелых металлов и неизвестно еще какой гадостью, рассыпанные глыбы грязного льда, снега на остановочной площадке и пешеходном тротуаре. При плюсовой температуре будем ждать автобусы по щиколотку в грязи и воде от той самой растаявшей кучи снега", - написали жители.



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