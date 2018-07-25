ФОТО: Петрозаводчане пожаловались на замусоренные места отдыха

Жительница Петрозаводска поехала на берег Лососинного и наткнулась на мусор, которые оставили предыдущие любители загородного отдыха.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанка прислала фото, на которых запечатлела мусор, бутылки, пластиковые упаковки, разбросанные на берегу озера Лососинное - в излюбленном месте отдыха местных жителей.

"Такая красота кругом, - написала петрозаводчанка, - но бывают люди-свиньи".