ФОТО: Петрозаводчане пожаловались на замусоренные места отдыха

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Жительница Петрозаводска поехала на берег Лососинного и наткнулась на мусор, которые оставили предыдущие любители загородного отдыха.
В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанка прислала фото, на которых запечатлела мусор, бутылки, пластиковые упаковки, разбросанные на берегу озера Лососинное - в излюбленном месте отдыха местных жителей.
"Такая красота кругом, - написала петрозаводчанка, - но бывают люди-свиньи".
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