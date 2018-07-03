ФОТО: Петрозаводчанка купила в магазине на Древлянке желе с плесенью

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Жительница Петрозаводска приобрела в местном сетевом магазине испорченное желе.
В редакцию "Столицы на Онего" обратилась девушка, которая рассказала, что сегодня днем на Древлянке приобрела в магазине местной сети ягодное желе с неистекшим сроком годности, но оно оказалось испорченным.
"На упаковке был указан срок годности до 7 июля, - сказала петрозаводчанка, - а когда я открыла крышку, то увидела на поверхности желе плесень".
По словам покупательницы, в магазине ей без проблем заменили испорченное желе на хорошее.
"В магазине предложили взять другую упаковку, а также готовы были вернуть деньги", - с удивлением отметила петрозаводчанка.
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