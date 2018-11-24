ФОТО: Петрозаводск начали украшать к Новому году

На улицах города появилось световое оборудование для создания праздничного настроения к Новому году.

На улицах Петрозаводска стали устанавливать световые консоли. Новогодние украшения монтируют специалисты Муниципального унитарного предприятия "Петрозаводские энергетические системы".

Напомним, в этом году решено усилить праздничное оформление на центральных улицах города, закупив новые светодиодные консоли, растяжки, прожекторы и световые фигуры. В администрации Петрозаводска обещают полностью украсить город к 25 декабря.