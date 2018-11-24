ФОТО: Петрозаводск начали украшать к Новому году

Новости по теме
Загрузка...
На улицах города появилось световое оборудование для создания праздничного настроения к Новому году.
На улицах Петрозаводска стали устанавливать световые консоли. Новогодние украшения монтируют специалисты Муниципального унитарного предприятия "Петрозаводские энергетические системы".
Напомним, в этом году решено усилить праздничное оформление на центральных улицах города, закупив новые светодиодные консоли, растяжки, прожекторы и световые фигуры. В администрации Петрозаводска обещают полностью украсить город к 25 декабря.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
20.11.2018, 19:46
21.11.2018, 11:40
20.11.2018, 20:20
23.11.2018, 20:20
Аналитика
23.11.2018 12:03
Политкухня
Депутат Госдумы Валентина Пивненко еще поборется за пенсионные права жителей Карелии.
22.11.2018 10:09
21.11.2018 15:17
21.11.2018 11:40
20.11.2018 16:27
Чтиво
23.11.2018 13:09
Личное мнение
Почему у российского государства находятся средства на восстановление Ливии и не хватает денег на окна в карельских школах?
22.11.2018 11:19
22.11.2018 10:53
21.11.2018 22:10
Медиа
23.11.2018 15:04
Опрос
Как вы относитесь к введению акцизов на колбасу и сосиски?
Комментарии