ФОТО: Петрозаводск продолжают очищать от песка

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Продолжаются работы по уборке смета с улиц Петрозаводска, сообщили в администрации города.
Подрядная организация чистит тротуары и проезжие части в разных районах города.
Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Юлия Мизинкова проинспектировала работу ООО "ТехРент".
Сотрудники компании-подрядчика продолжают убирать смет с городских дорог и тротуаров. В частности, эти работы сегодня ведутся на Октябрьском проспекте, на улице Заводской, на проспекте Александра Невского и на других магистралях.
Поливомоечные машины обрабатывают дороги и тротуары в центральной части города.
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