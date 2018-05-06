ФОТО: Петрозаводск продолжают очищать от песка

Продолжаются работы по уборке смета с улиц Петрозаводска, сообщили в администрации города.

Подрядная организация чистит тротуары и проезжие части в разных районах города.

Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Юлия Мизинкова проинспектировала работу ООО "ТехРент".

Сотрудники компании-подрядчика продолжают убирать смет с городских дорог и тротуаров. В частности, эти работы сегодня ведутся на Октябрьском проспекте, на улице Заводской, на проспекте Александра Невского и на других магистралях.

Поливомоечные машины обрабатывают дороги и тротуары в центральной части города.