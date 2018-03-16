ФОТО и ВИДЕО: По Ключевскому шоссе плывут машины

В Петрозаводске водители пожаловались, что по Ключевскому шоссе трудно проехать – оно превратилось в реку.

В редакцию "Столицы на Онего" водители прислали фото, на которых запечатлели, как выглядело сегодня утром 16 марта Ключевское шоссе.

"Вода течет рекой по Ключевскому шоссе, - написали петрозаводчане, - проезд затруднен, снежная каша на дороге, до работы еле доехали".