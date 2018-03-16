ФОТО: "Похожа на Уму Турман" - в Сети обсуждают невесту телеведущего Дмитрия Борисова

Телеведущий Первого канала Дмитрий Борисов взволновал поклонников снимком с девушкой.

Как отмечает Starhit, ведущий программы "Пусть говорят" Дмитрий Борисов предпочитает делиться в социальных сетях лишь кадрами со съемочной площадки или из путешествий. Иногда тележурналист показывает фотографии с мамой, бабушкой и собакой. Поклонники гадают, есть ли у такого симпатичного молодого человека девушка, однако он не комментирует личную жизнь. Однако на днях Дмитрий поделился снимком с некой девушкой, не знакомой ее аудитории. Кадр в микроблоге Борисова вызвал активную реакцию со стороны его подписчиков.

"Обед! Уже почти. Едыыы!", - кратко подписал фотографию Дмитрий.

Комментаторы поста отметили сходство девушки с популярной голливудской актрисой Умой Турман. Некоторые предположили, что это невеста Борисова.

Те, кто внимательно следит за жизнью Дмитрия, узнали в его подруге модель Ольгу Шерер.