Дверь
830
499
Линолеум
200
159
Кафельная плитка
455
212
Набор кастрюль
2000
1599
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
23:30, 02 Февраля 2018

ФОТО: Поклонники не узнали Юлию Ковальчук на новом снимке

По теме

Сурок Фил предсказал долгую зиму
02.02.18 22:00
Шурыгина решила восстановить девственность
02.02.18 21:30
Китаянок научили правильно получать по лицу от мужей
02.02.18 21:05
Все новости
Загрузка...

После рождения ребенка 35-летняя Юлия Ковальчук редко выходит в свет и посещает светские мероприятия.

Вероятно, именно поэтому новая публикация певицы в Instagram вызвала бурные обсуждения у ее подписчиков, пишет news.mail.ru

По мнению поклонников артистки, Юлия очень изменилась и стала не похожей сама на себя: многие даже поначалу не узнали певицу. "Юлия! Как Вы изменились и похорошели!", "Сара Джессика Паркер копия", "Юля, ты на этом фото совсем другая", "Очень изменились", — написали пользователи Сети.

С 2013 года Ковальчук замужем за певцом Алексеем Чумаковым. В октябре 2017-го у пары родилась дочь.

По теме

Сурок Фил предсказал долгую зиму
02.02.18 22:00
Шурыгина решила восстановить девственность
02.02.18 21:30
Китаянок научили правильно получать по лицу от мужей
02.02.18 21:05
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.01.2018, 16:26
Начальник ГИБДД Карелии сказал, сколько сотрудников ведомства потеряют работу
31.01.2018, 19:40
Бывший муж Полины Гагариной раскрыл причину их развода
29.01.2018, 16:56
ВИДЕО: Сбитой поездом в Петрозаводске девушке через 2 дня должно было исполниться 20 лет
31.01.2018, 16:59
В ГИБДД Карелии рассказали, придется ли сдавать экзамен при замене прав
31.01.2018, 20:20
ФОТО: СМИ показали, как выглядит спальня Пугачевой и кабинет Галкина
28.01.2018, 11:19
ФОТО: Стали известны подробности страшного пожара в Петрозаводске - спасли 36 человек, трое оказались в больнице

Аналитика

01.02.2018 09:59
Обществоведение
Взятка или арендная плата? 1
Суд над Нелидовым близится к развязке.
Два ключа: как проходили президентские выборы в Финляндии 2
01.02.2018 09:09
"Просто подогнали под приговор" 2
29.01.2018 16:21
Водоканал – это серьезно
29.01.2018 10:38
"Смотрим глазами – видим мозгом"
29.01.2018 09:18
Вся аналитика

Чтиво

02.02.2018 10:10
Личное мнение
Как не ошибиться с выбором автошколы
Что для вас будет определяющим при выборе автошколы? Логично, что вы ожидаете от нее высокого качества преподавания, адекватной цены, серьезной материальной базы, квалифицированных педагогических кадров, добросовестных инструкторов.
"Немножко зарвавшийся идеалист" 4
01.02.2018 17:24
"Раньше девушки на улице подходили знакомиться, а теперь письма пишут" 2
01.02.2018 15:12
Семь признаков сайта плохой автошколы
01.02.2018 10:34
архив чтиво

Медиа

Ведущий Денис Базанков и гость программы лидер профсоюзов Илья Косенков, обсуждают повышение МРОТ
31.01.2018 16:38
все фото и видео

Опрос

Пойдете ли вы голосовать на предстоящих выборах президента РФ?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»