ФОТО: Поклонники не узнали Юлию Ковальчук на новом снимке

После рождения ребенка 35-летняя Юлия Ковальчук редко выходит в свет и посещает светские мероприятия.

Вероятно, именно поэтому новая публикация певицы в Instagram вызвала бурные обсуждения у ее подписчиков, пишет news.mail.ru

По мнению поклонников артистки, Юлия очень изменилась и стала не похожей сама на себя: многие даже поначалу не узнали певицу. "Юлия! Как Вы изменились и похорошели!", "Сара Джессика Паркер копия", "Юля, ты на этом фото совсем другая", "Очень изменились", — написали пользователи Сети.

С 2013 года Ковальчук замужем за певцом Алексеем Чумаковым. В октябре 2017-го у пары родилась дочь.