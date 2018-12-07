ФОТО: Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину, обвиняемого по статье за производство и торговлю наркотиками

Полиция ведет розыск Вадима В., обвиняемого по статье 228.1 УК РФ, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска ведут поиски Вадима В., 1985 года рождения, обвиняемого по статье 228.1 Уголовного кодекса РФ.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщать значимые сведения по телефонам: 8 (981) 40-54-144, 8 (953) 5-49-69-78, 8 (911) 421-19-54.