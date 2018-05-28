ФОТО: Полностью голая 51-летняя певица в неубранной квартире (18+)

Наталья Штурм ищет выключатель без одежды.

Популярная в 90-е 51-певица Наталья Штурм напоминает о себе не новыми песнями, а откровенными фотографиями, которые она регулярно публикует в Instagram, рассказывает Cosmopolitan.

Фотосессии 51-летней Натальи отличаются оригинальной подачей. Женщина прикрывала грудь цветочным узором, шоколадом, беконом, паприкой и даже ломтиками лосося.

В начале мая Наталья показала грудь, прикрывшись бабочками. Теперь артистка опубликовала снимок, на котором позирует полностью обнаженной на фоне подоконника с разбросанными пакетами и другими вещами. Видимо, эротическая фотосессия была спонтанной, и Штурм не успела прибраться в кадре. "Где тут выключатель???" - подписала снимок звезда.

В комментариях одни подписчики читали Наталье мораль, другие делали непристойные предложения: "Наташа, что-то выключилось в вас. По‑моему, это вещество серого цвета", "Можно сделать красивую фотоссесию, если вам так хочется оголиться. Но не на таком фоне и не так", "Уберите это фото. Правда, прям стыдно", "Ох хорошая поза)", "Я бы показал, где выключатель", "Где ваше достоинство?", "Дешево и пошло".

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