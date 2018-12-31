ФОТО: Пользователи соцсетей опубликовали фото самой новогодней ели, по их мнению

Самая новогодняя елка находится в Надвоицах, сообщается в соцсети.

В паблике "Подслушано в Петрозаводске" появилось фото очень оригинально украшенной новогодней ели.

В комментарии к фото написано: "Самая Новогодняя елка в Надвоицах!"



фото паблика Подслушано в Петрозаводске