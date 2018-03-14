ФОТО: Посмотрите, как живут люди в разрушающемся доме №16 по улице Державина

"Столица на Онего" узнала, почему люди не хотят выезжать из опасного дома.

В Петрозаводске в срочном порядке расселяют аварийный жилой дом №16 по улице Державина, но его обитатели отказываются переезжать.

Журналист "Столицы на Онего" побывала в аварийном доме на улице Державина и узнала, что мешает жильцам покинуть полуразрушенное здание.

Посмотрите, откуда люди не хотят выезжать, в каких условиях они живут.