ФОТО: Посмотрите, какую звезду сделали в Петрозаводске на 23 Февраля

В Петрозаводске в День защитника Отечества состоялся "звездный" флешмоб.

Ранее Карельский региональный центр молодежи приглашал всех желающих принять участие в "звездном" флешмобе к 23 Февраля.

И в День защитника Отечества все желающие стать участниками флешмоба собрались на Советской площади и создали "живую" звезду у "ног Куусинена".

Активисты выстроились в форме звезды и запечатлели праздничную композицию с квадрокоптера.



фото Карельского регионального центра молодежи



фото Карельского регионального центра молодежи