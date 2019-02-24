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Новости. Общество
13:34, 24 Февраля 2019
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

ФОТО: Посмотрите, какую звезду сделали в Петрозаводске на 23 Февраля

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В Петрозаводске в День защитника Отечества состоялся "звездный" флешмоб.

Ранее Карельский региональный центр молодежи приглашал всех желающих принять участие в "звездном" флешмобе к 23 Февраля.

И в День защитника Отечества все желающие стать участниками флешмоба собрались на Советской площади и создали "живую" звезду у "ног Куусинена".

Активисты выстроились в форме звезды и запечатлели праздничную композицию с квадрокоптера.


фото Карельского регионального центра молодежи


фото Карельского регионального центра молодежи

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Комментарии

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