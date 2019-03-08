ФОТО: Пожарные из Сегежи подготовили "зажигательное" поздравление для женщин

В Карелии сотрудники Сегежского пожарно-спасательного гарнизона зажгли огонь на снегу в честь Международного женского дня.

Сегежские спасатели разместили в своем официальном паблике "Вконтакте" постановочный снимок, приуроченный к празднованию Международного женского дня.

Пожарные нарисовали на снегу розу и зажгли цифру "восемь" в тексте поздравления. Затем авторы сфотографировали композицию с верхней точки.

"Личный состав Сегежского пожарно-спасательного гарнизона поздравляет всех девушек и женщин с 8 марта!!! Всех благ Вам, хорошего настроения, любви и исполнения желаний! Любите и будьте любимы!!!", - написали авторы паблика.