ФОТО: Пожарные из Сегежи подготовили "зажигательное" поздравление для женщин

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В Карелии сотрудники Сегежского пожарно-спасательного гарнизона зажгли огонь на снегу в честь Международного женского дня.
Сегежские спасатели разместили в своем официальном паблике "Вконтакте" постановочный снимок, приуроченный к празднованию Международного женского дня.
Пожарные нарисовали на снегу розу и зажгли цифру "восемь" в тексте поздравления. Затем авторы сфотографировали композицию с верхней точки.
"Личный состав Сегежского пожарно-спасательного гарнизона поздравляет всех девушек и женщин с 8 марта!!! Всех благ Вам, хорошего настроения, любви и исполнения желаний! Любите и будьте любимы!!!", - написали авторы паблика.
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