ФОТО: Пожарные из Сегежи приготовили "пламенное" поздравление для женщин

Спасатели из Карелии зажгли огонь в честь Международного женского дня и необычным образом поздравили дам.

Спасатели сделали поздравительную надпись "С 8 марта!" под окнами пожарной части. Причем "восьмерка" в тексте поздравления горела.

Пожарные из Сегежи также изобразили на снегу розу и расположили рядом большую "конфету".

Фото размещены в паблике "4 отряд ФПС по Республике Карелия" в соцсети "Вконтакте"

"4 караул 12 пожарно-спасательной части города Сегежи поздравляет всех девушек и женщин с Международным женским днем!!! Любите сами и будьте любимы, оставайтесь такими же прекрасными и неповторимыми! Отличного настроения круглый год и всех земных благ вам!!!",- таким текстом спасатели из Сегежи сопроводили свой пост в социальной сети.