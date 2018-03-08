ФОТО: Пожарные из Сегежи приготовили "пламенное" поздравление для женщин

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Спасатели из Карелии зажгли огонь в честь Международного женского дня и необычным образом поздравили дам.
Спасатели сделали поздравительную надпись "С 8 марта!" под окнами пожарной части. Причем "восьмерка" в тексте поздравления горела.
Пожарные из Сегежи также изобразили на снегу розу и расположили рядом большую "конфету".
Фото размещены в паблике "4 отряд ФПС по Республике Карелия" в соцсети "Вконтакте"
"4 караул 12 пожарно-спасательной части города Сегежи поздравляет всех девушек и женщин с Международным женским днем!!! Любите сами и будьте любимы, оставайтесь такими же прекрасными и неповторимыми! Отличного настроения круглый год и всех земных благ вам!!!",- таким текстом спасатели из Сегежи сопроводили свой пост в социальной сети.
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