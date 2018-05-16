ФОТО: Рекламная компания незаконно снесла в Петрозаводске деревьев более чем на 1 млн рублей

Более чем в 1 миллион рублей оценивают в администрации Петрозаводска ущерб, причиненный злоумышленниками зеленым насаждениям города, сообщает мэрия.

Как пояснила начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина, в Петрозаводске зафиксировано несколько случаев удаления многолетних растений вблизи билбордов, принадлежащих одной из рекламных компаний.

К расследованию фактов уничтожения деревьев будут привлечены сотрудники правоохранительных органов.

"Разрешения на снос зеленых насаждений администрацией города не выдавалось. При этом за несколько дней на Лесном проспекте спилены два остролистных клена и береза, три вяза – деревья, занесенные в Красную книгу Карелии – снесены на Комсомольском проспекте. На улице Лыжной уничтожены две рябины, а на Лососинском шоссе - три ольхи и береза. Ориентировочный размер причиненного городу ущерба – более 1 миллиона рублей", - сказала Анна Дудырина.