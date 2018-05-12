ФОТО: Рыжий "Иванушка" приехал в Карелию и снялся в рекламной фотосессии

Певец Андрей Григорьев-Апполонов, знаменитый "Рыжий" из Иванушки International побывал в Карелии для участия в рекламной кампании клиники "Кивач".

О том, как в Карелии побывал Андрей Григорьев-Апполонов, первыми рассказали фотографы, которые его снимали.

Одна из них – Арина Степенная:

"По-настоящему летняя погода пришла в Карелию не просто так - Андрей Григорьев-Апполонов из "Иванушек Интернешнл" разогнал "тучи", и вот оно - солнце! Это какое-то фантастическое чувство работать на съемочной площадке с тем, в кого была влюблена в школе. Тогда еще длинноволосого рыженького, впрочем, он практически и не изменился. Пятница удалась на славу; обрабатываю материалы под такие родные ритмы и слова:

"Далеко-далеко у зелёной реки,

Где не знают холодного ветра,

Собирает цветы, оставляя следы,

На горячем песке лета".

Приманил Андрей лето, не иначе".

А вот, что написал у себя на странице в соцсети другой фотограф – Игорь Герасименко:

"Сегодня солнечный день с солнечным человеком. Снимаем Андрея Григорьева-Апполонова /Иванушки international/ для клиники "Кивач".