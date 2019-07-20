ФОТО: Самые яркие моменты праздника чая в Петрозаводске

В Петрозаводске сегодня проходит Фестиваль чая, организованный в рамках сотрудничества Карелии и китайской провинции Фуцзянь.

На фестивале представлена продукция, произведенная в Карелии, Вологодской области, Краснодарском крае и Китае.

Гости праздника могут не только продегустировать чай, но и узнать много интересного об этом напитке и посмотреть выступления артистов.

В 18 часов начнется молодежная шоу-программа с участием DJ ЦветкоFF.