ФОТО: Год, как в Карелию приехал Артур Парфенчиков

Прошел ровно год с того дня, как в Карелии появился новый руководитель региона - к нам приехал Артур Парфенчиков.

Напомним, что 15 февраля 2017 года Артур Парфенчиков начал временно исполнять обязанности главы Карелии. Произошло это после "добровольной" отставки Александра Худилайнена. В этот день Артур Олегович сошел с поезда на вокзале в Петрозаводске, а затем принял участие в совещании, где его впервые представили в новой должности. Потом была избирательная кампания и выборы, которые Парфенчиков благополучно выиграл.

Каким этот год выдался для Парфенчикова, чем запомнился новый глава жителям Карелии?

Мы собрали для наших читателей лучшие фотографии с Артуром Парфенчиковым, сделанные в течение года. Некоторые из них по-настоящему знаковые.

Посмотреть можно здесь.