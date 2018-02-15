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Новости. Политика
14:28, 15 Февраля 2018

ФОТО: Год, как в Карелию приехал Артур Парфенчиков

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Прошел ровно год с того дня, как в Карелии появился новый руководитель региона - к нам приехал Артур Парфенчиков.

Напомним, что 15 февраля 2017 года Артур Парфенчиков начал временно исполнять обязанности главы Карелии. Произошло это после "добровольной" отставки Александра Худилайнена. В этот день Артур Олегович сошел с поезда на вокзале в Петрозаводске, а затем принял участие в совещании, где его впервые представили в новой должности. Потом была избирательная кампания и выборы, которые Парфенчиков благополучно выиграл.

Каким этот год выдался для Парфенчикова, чем запомнился новый глава жителям Карелии?

Мы собрали для наших читателей лучшие фотографии с Артуром Парфенчиковым, сделанные в течение года.  Некоторые из них по-настоящему знаковые.

Посмотреть можно здесь.

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Комментарии

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Ванёк
2018-02-15 19:12:07
Погостил годик и домой обратно в Маскву надо собираться . чтобы потом другие не собрали.
grigorjev
2018-02-15 18:39:42
Конкретно. 11.01.18. Из обращения к высшему: "В Республике Карелия... правовой и нравственный беспредел... А. Парфенчиков показал себя как безграмотный политик... А. Парфенчиков, а также члены Администрации Главы... явно не знают Конституцию и законодательство республики Карелия. Вот такие пироги!". Полный текст этого и других обращений есть в интернете. Ну а этим "юристам" - только "глотать втихомолку"...
Мизантроп
2018-02-15 18:50:35
grigorjev, Да ты, как я посмотрю, все не угомонишься... Че тебе отвечают, убогий, поделись?
Ванёк
2018-02-15 18:33:29
"Чёрный " день в истории Карелии .
эдуард3
2018-02-15 16:46:18
'Вагончик катится, вагончик катится - .....
Часы вокзальные.........
Навру с три короба- пусть удивляются
С кем распрощаюсь я - вас не касается!'
Orava
2018-02-15 15:52:58
А блины с лопаты для ваты будут?))
grigorjev
2018-02-15 15:49:18
...безымянные замухрышки рассуждают, копошатся в своей куче.
циник
2018-02-15 16:02:05
grigorjev, В своей куче национального говна ковыряешься ты. Еще раз, я, Сидоров Иван Петрович, спрашиваю, что тебе ответили из АП? Чего стесняешься?
эдуард3
2018-02-15 16:42:38
циник, +99.
Беня
2018-02-15 15:15:14
Тожественный салют с праздничным фейерверком будут? или как?
grigorjev
2018-02-15 15:10:12
18.12.2017 - Президенту Путину, Госдуму, Совет Федерации: "... такую незаконную, неконституционную власть необходимо отправить в отставку. В отставку должны подать Глава Карелии Артур Парфенчиков и Правительство Республики Карелия"
циник
2018-02-15 15:20:33
grigorjev, Ну задолбал же уже. Тебе же уже уже писали - хоть один ответ из АП опубликуй. Чувствую, уссымся. Но ты не сдавайся)))).
xxxxxxx
2018-02-15 14:56:35
Да лучше бы и не приезжал , всё б лучше жили. Теперь корми его с бурятами и приставами , пока не посадят.
циник
2018-02-15 14:49:40
Вот именно, что приехал, а не начал работать. Дебилы, мля.
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